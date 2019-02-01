Президент
Белоруссии Александр Лукашенко разворачивает геополитический вектор
братской республики на Запад. Минск договорился с Вашингтоном об
увеличении количества дипломатов США. Во внешнеполитическом ведомстве
республики заявили, что заинтересованы в улучшении отношений с США и
ЕС.
Президент
Белоруссии Александр Лукашенко разворачивает геополитический вектор
"братской республики" на Запад. Минск договорился с Вашингтоном об
увеличении количества дипломатов США. Во внешнеполитическом ведомстве
республики заявили, что "заинтересованы в улучшении отношений с США и
ЕС".
Последнее
время отношения между Москвой и Минском весьма напряженные. На этом
фоне Александр Лукашенко нередко позволял себе резкие высказывания, а
однажды даже нахамил президенту России Владимиру Путину, пожаловавшись
на высокие цены на газ.
Поняв,
что "доить" Россию за братские похлопывания по плечу больше не
получится, Лукашенко начал заигрывать с Западом. Своеобразным символом
потепления отношений Минска и Вашингтона стало участие белорусской
делегации на Атлантическом совета в Соединенных Штатах.
Представитель
Лукашенко в лице замглавы белорусского МИДа Олега Кравченко заявил, что
его страна заинтересована в улучшении отношений с США и Евросоюзом, но
пока призвал не спешить. "Это все равно займет месяцы, если не годы", -
заявил дипломат.
Комплиментарно
Кравченко высказался даже в адрес НАТО. Присутствие
Североатлантического альянса у границ Белоруссии, по словам
представителя Лукашенко, не несет угрозы Минску. Дипломат напомнил о
недавнем возобновлении военного сотрудничества с США, Великобританией,
Германией и другими западными странами.
Ранее "Дни.ру"
писали, что решил обратиться за кредитом в Международный
валютный фонд. Более того, в Белоруссии появилась рабочая группа,
которая разработает план "структурных реформ". Консультировать ее будут
специалисты МВФ.
Минск
уже пытался наладить сотрудничество с организацией на фоне разногласий с
Россией. Но тогда этого сделать не удалось, поскольку соглашение о
ценах на газ с Москвой было в конце концов достигнуто.
Эксперты
не исключают, что поползновениями на Запад пытается
шантажировать Россию, угрожая сближением с ее геополитическими
оппонентами. Белорусский лидер в курсе, что в Москве на подобные
интрижки смотрят с раздражением.