Президент Белоруссии Александр Лукашенко разворачивает геополитический вектор братской республики на Запад. Минск договорился с Вашингтоном об увеличении количества дипломатов США. Во внешнеполитическом ведомстве республики заявили, что заинтересованы в улучшении отношений с США и ЕС.

ПрезидентБелоруссии Александр Лукашенко разворачивает геополитический вектор"братской республики" на Запад. Минск договорился с Вашингтоном обувеличении количества дипломатов США. Во внешнеполитическом ведомствереспублики заявили, что "заинтересованы в улучшении отношений с США иЕС".Последнеевремя отношения между Москвой и Минском весьма напряженные. На этомфоне Александр Лукашенко нередко позволял себе резкие высказывания, аоднажды даже нахамил президенту России Владимиру Путину, пожаловавшисьна высокие цены на газ.Поняв,что "доить" Россию за братские похлопывания по плечу больше неполучится, Лукашенко начал заигрывать с Западом. Своеобразным символомпотепления отношений Минска и Вашингтона стало участие белорусскойделегации на Атлантическом совета в Соединенных Штатах.ПредставительЛукашенко в лице замглавы белорусского МИДа Олега Кравченко заявил, чтоего страна заинтересована в улучшении отношений с США и Евросоюзом, нопока призвал не спешить. "Это все равно займет месяцы, если не годы", -заявил дипломат.КомплиментарноКравченко высказался даже в адрес НАТО. ПрисутствиеСевероатлантического альянса у границ Белоруссии, по словампредставителя Лукашенко, не несет угрозы Минску. Дипломат напомнил онедавнем возобновлении военного сотрудничества с США, Великобританией,Германией и другими западными странами.Ранее "Дни.ру"писали, что решил обратиться за кредитом в Международныйвалютный фонд. Более того, в Белоруссии появилась рабочая группа,которая разработает план "структурных реформ". Консультировать ее будутспециалисты МВФ.Минскуже пытался наладить сотрудничество с организацией на фоне разногласий сРоссией. Но тогда этого сделать не удалось, поскольку соглашение оценах на газ с Москвой было в конце концов достигнуто.Экспертыне исключают, что поползновениями на Запад пытаетсяшантажировать Россию, угрожая сближением с ее геополитическимиоппонентами. Белорусский лидер в курсе, что в Москве на подобныеинтрижки смотрят с раздражением.