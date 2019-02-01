Многие помнят историю, раздутую недобросовестными СМИ в связи с закрытием дошкольного отделения при новокосинской школе №1200 на карантин в декабре прошлого года. Она серьезно встревожила москвичей, сады и школы подверглись сплошной проверке санитаров. Ситуация получила неожиданное продолжение, когда хайпануть на громкой теме детского здоровья решил небезызвестный блогер Алексей Навальный.

Многие помнят историю, раздутую недобросовестными СМИ в связи сзакрытием дошкольного отделения при новокосинской школе №1200 накарантин в декабре прошлого года. Она серьезно встревожила москвичей,сады и школы подверглись сплошной проверке санитаров. Ситуация получиланеожиданное продолжение, когда хайпануть на громкой теме детскогоздоровья решил небезызвестный блогер Алексей Навальный.Он попытался раздуть скандал, несмотря на то, что родители вместе соспециалистами лично выезжали на предприятия питания, поставляющиепродукты в детские учреждения. И убедились в стерильности пищеблоков исоблюдении требований СанПиН.Однако на одном из YouTube-каналов Навального появилось видео, снятое по мотивам нашумевшихсобытий. Уже в первых кадрах уверенно нагнетается саспенс, звучитшокирующее утверждение: "В детсаду при школе № 1200 в Новокосино 7декабря произошло ЧП – вспышка дизентерии. Детский сад закрыли накарантин, Роспотребнадзор начал проверку". По ходу проигрывания ролика представительница навальновского ФБК заявляет, что по фактамотравления детей проведена проверка, и якобы установлено наличиеинфекции под названием шигеллез.Примечательно, что представительница ФБК,профессиональный юрист, игнорирует необходимость подкреплять обвинениядоказательствами. Она утверждает, что случаи массового заражения были и вдругих садиках, а чиновники решили все скрыть. Каких-либо документов вподтверждение своих слов она не привела. Зато ее выступлениепроисходило на фоне холодящей кровь музыки, знакомой по дешевымхоррорам.Затем в ролике показали, как сотрудница навальновского ФБК общается с"родителями" заболевших малышей. Встреча происходила почему-то нафудкорте одного из торговых центров столицы. Люди рассказывали историизаболевания своих детей, показывали результаты анализов.Один фактпривлекает внимание, если действительно все слушать и анализировать.Оказывается, все бланки с итогами экспертиз выданы в неких частныхмедицинских лабораториях. И ни одного – в государственных поликлиниках имедучреждениях. Да и сами "анализы" предъявили далеко не все мамочки.Впрочем,никакой загадки тут нет. "Обеспокоенные родители" оказались обычноймассовкой. Они даже назвали конкретную таксу – тысяча рублей за явку,полторы – за явку и комментарий на камеру. Ничего личного, простоденьги.Одна из фигурирующих "мам" – девушка, которая постоянно подрабатываетподобным образом. Они с подругой откликнулись на приглашение "потусить"в ТЦ за 1000 рублей. Очень надеялась на возможность дополнительнополучить еще пять сотен, если к ней подойдут журналисты. Увы, пресса таки не появилась. Когда девушка узнала, что снялась для постановочной провокации для канала Навального, обратилась в СМИ сама и прислала скрины приглашения на съемку.Девушкаприпомнила, как организаторы ругались, что на фудкорте собралось всего15-20 человек, хотя они рассчитывали на массовость. Удивлялись, чтовсегда приезжает так мало народа, хотя данные услуги оплачиваются.Видимо,именно так фонд Навального набирает материал для создания своихфальшивок. В принципе, если разбить 500 якобы заболевших детей на 15тысячерублевых псевдо-родителей, то снимать придется всего лишь 33-34раза. Хотя и про 500 "отравленных" малышей Алексей сотоварищи тожеприврали. Эта цифра нигде не звучала, а уж тем более не сообщали такиеданные в Роспотребнадзоре и других официальных органах.А еще наканале Навального утверждается, что случаи отравления зарегистрированы вянваре 2019 года. Удивительно ли на фоне информации выше, что и этоложь? Все случаи заболеваний были в декабре 2018 года.Наконец, вролике говорится, что на встречах родителей с официальными органами ипроверяющими отсутствовали представители пищекомбината "Конкорд". И этотоже не соответствует реальности – ответственные сотрудники предприятиябыли на каждом таком собрании и даже отвечали в соцсетях.В Роспотребнадзоре озвучили совсем другие данные. По сведениям этогогосрегулятора, все заявления от родителей о случаях заболеваниядошколят поступили в декабре 2018 года. Суммарно их было не более200. По всем случаям проведены проверки. Ни одна из них не подтвердилазаболевание дизентерией. В ряде из них зафиксированы кишечныерасстройства, но они вызваны не качеством питания, а тем, что дети ели,не помыв рук. Новых обращений в РПН в январе 2019 года не было."Никакой эпидемии нет и не было. Все результаты по жалобам переданыглавному санитарному врачу Москвы Елене Андреевой. Сейчас идетрасследование", – рассказали районном отделе управленияРоспотребнадзора по московскому ЮВАО.Какие выводы напрашиваютсяпо видео на канале Алексея Навального, решать самим читателям. Верить либлогеру и его команде, если они позволяют себе фабриковать стольмасштабную и откровенную фальшивку? Каковы цели этих людей? Вроде бы всеочевидно. Хайп на лжи в интернете – всего лишь безответственная и неочень дорогостоящая форма пиара.