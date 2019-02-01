Популярная исполнительница Вера Брежнева оставила негативный комментарий в соцсетях Сергея Лазарева. Нападка оказалась шуткой, которую поняли не все.

Популярная исполнительница Вера Брежнева оставила негативныйкомментарий в соцсетях Сергея Лазарева. Нападка оказалась шуткой, которую поняли не все.В личном Instagram Сергей опубликовал собственное фото. Онзапечатлен в шикарном костюме темно-синего цвета. "За 5 мин до выхода насцену... 🎤(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– отметил артист под снимком.Неожиданно для всех в комментариях объявилась певица ВераБрежнева. Она написала: "Неприятно идеален. Говорю как профессиональный "хэйтер".Преданные поклонники не сразу распознали шутку. Кто-то даженазвал Брежневу "фейком". Фанатки грудью встали на защиту артиста, рассказывая как он прекрасен.Меж тем Сергей сразу понял, что Вера над нимпошутила. Он отреагировал на комментарий смайликами."Как будто в ЗАГСсобрался.))))", "Неприлично красивый...эээх))))", "Фантастическиймужчина, море обаяния, сдержанный, позитивный. Супер мужчина", "🔥✨Удачи! А что за концерт? Выгладите как дирижерсимфонического оркестра, уж не подумываете ли сменить амплуа? 🙌🏻", "Какойже красивый, матерь божья", "Сереньдо чего ж ты Хорош😍😍😍 Правду говорят Идеален причем во Всем💪👌👍 Шикарный солнечный Красавец💘❤❤", – писали влюбленные поклонницы.