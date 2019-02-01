Популярная исполнительница Вера Брежнева оставила негативный
комментарий в соцсетях Сергея Лазарева. Нападка оказалась шуткой, которую поняли не все.
Популярная исполнительница Вера Брежнева оставила негативный
комментарий в соцсетях Сергея Лазарева. Нападка оказалась шуткой, которую поняли не все.
В личном Instagram Сергей опубликовал собственное фото. Он
запечатлен в шикарном костюме темно-синего цвета. "За 5 мин до выхода на
сцену... 🎤(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
– отметил артист под снимком.
Неожиданно для всех в комментариях объявилась певица Вера
Брежнева. Она написала: "Неприятно идеален. Говорю как профессиональный "хэйтер".
Преданные поклонники не сразу распознали шутку. Кто-то даже
назвал Брежневу "фейком". Фанатки грудью встали на защиту артиста, рассказывая как он прекрасен.
Меж тем Сергей сразу понял, что Вера над ним
пошутила. Он отреагировал на комментарий смайликами.
"Как будто в ЗАГС
собрался.))))", "Неприлично красивый...эээх))))", "Фантастический
мужчина, море обаяния, сдержанный, позитивный. Супер мужчина", "🔥✨Удачи! А что за концерт? Выгладите как дирижер
симфонического оркестра, уж не подумываете ли сменить амплуа? 🙌🏻", "Какой
же красивый, матерь божья", "Серень
до чего ж ты Хорош😍😍😍 Правду говорят Идеален причем во Всем💪👌👍 Шикарный солнечный Красавец💘❤❤", – писали влюбленные поклонницы.