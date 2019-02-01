Заработал новый механизм расчетов при торговле между Ираном и Европой под названием Instex. Об этом объявили министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.

Заработал новый механизм расчетов при торговле между Ираном и Европой под названием Instex. Об этом объявили министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.Он позволит сохранить поставки в Исламскую Республику таких важных товаров, как лекарства, медицинское оборудование, сельскохозяйственная техника и продукты питания, пишет агентство "Интерфакс".Штаб-квартира компании расположится в Париже. В создании механизма участвовали Великобритания, Германия и Франция. Это ответ Европы на выход Штатов из иранской "ядерной сделки".