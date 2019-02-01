Шоумен Владимир Зеленский вышел на первое место в рейтингах популярности перед президентскими выборами на Украине. Известно, что реальное положение вещей опросы общественного мнения не отражают, вряд ли артист-русофоб станет президентом Незалежной. Уж очень этого не хотят в Вашингтоне: там, скорее всего, сделают ставку на Юлию Тимошенко.

Шоумен ВладимирЗеленский вышел на первое место в рейтингах популярности перед президентскимивыборами на Украине. Известно, что реальное положение вещей опросыобщественного мнения не отражают, вряд ли артист-русофоб станет президентомНезалежной. Уж очень этого не хотят в Вашингтоне: там, скорее всего, сделаютставку на Юлию Тимошенко.Судя по данным последнихсоцопросов, готовы поддержать 19% потенциальногоэлектората, у Юлии Тимошенко практически такой же уровень поддержки – 18,2%.Понятно, что при таком разрыве говорить о безоговорочной победе шоумена нельзя.За выборами наУкраине внимательно следят в Вашингтоне. Мало того, не только следят, но и руководят.Незалежная стала плацдармом Запада для борьбы с Россией, поэтому там снастороженностью смотрят на комика . В политике он не силен,управленческих качеств у него нет, его работа – торговать лицом и своимартистическим талантом.Скорее всего, Госдепделает сейчас ставку на Юлию Тимошенко, у нее за спиной огромный политический опыти умение вести закулисные переговоры. Хитрость женщины с косой можетпригодиться Америке в деле давления на Москву.Что касаетсявнезапного роста поддержки , то это вовсе не его личнаязаслуга, а грамотная работа нанятых политтехнологов и пиарщиков. Сам он по сути– политический дилетант, которому во власти, если он туда попадет, будет оченьнепросто.Есть такое выражение– обезьяна с гранатой. Так говорят о человеке, имеющим в своемраспоряжении нечто опасное, но не умеющий с ним обращаться. Вот и взял в руки самый сложный инструмент – политику, в которой он былсилен разве что в своих выступлениях в КВН. В реальной жизни заниматьсяполитикой намного сложнее, но артист пока этого не вкусил в полной мере. Илучше бы ему этого не делать.