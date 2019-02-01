Шоумен Владимир
Зеленский вышел на первое место в рейтингах популярности перед президентскими
выборами на Украине. Известно, что реальное положение вещей опросы
общественного мнения не отражают, вряд ли артист-русофоб станет президентом
Незалежной. Уж очень этого не хотят в Вашингтоне: там, скорее всего, сделают
ставку на Юлию Тимошенко.
Шоумен Владимир
Зеленский вышел на первое место в рейтингах популярности перед президентскими
выборами на Украине. Известно, что реальное положение вещей опросы
общественного мнения не отражают, вряд ли артист-русофоб станет президентом
Незалежной. Уж очень этого не хотят в Вашингтоне: там, скорее всего, сделают
ставку на Юлию Тимошенко.
Судя по данным последних
соцопросов, готовы поддержать 19% потенциального
электората, у Юлии Тимошенко практически такой же уровень поддержки – 18,2%.
Понятно, что при таком разрыве говорить о безоговорочной победе шоумена нельзя.
За выборами на
Украине внимательно следят в Вашингтоне. Мало того, не только следят, но и руководят.
Незалежная стала плацдармом Запада для борьбы с Россией, поэтому там с
настороженностью смотрят на комика . В политике он не силен,
управленческих качеств у него нет, его работа – торговать лицом и своим
артистическим талантом.
Скорее всего, Госдеп
делает сейчас ставку на Юлию Тимошенко, у нее за спиной огромный политический опыт
и умение вести закулисные переговоры. Хитрость женщины с косой может
пригодиться Америке в деле давления на Москву.
Что касается
внезапного роста поддержки , то это вовсе не его личная
заслуга, а грамотная работа нанятых политтехнологов и пиарщиков. Сам он по сути
– политический дилетант, которому во власти, если он туда попадет, будет очень
непросто.
Есть такое выражение
– обезьяна с гранатой. Так говорят о человеке, имеющим в своем
распоряжении нечто опасное, но не умеющий с ним обращаться. Вот и взял в руки самый сложный инструмент – политику, в которой он был
силен разве что в своих выступлениях в КВН. В реальной жизни заниматься
политикой намного сложнее, но артист пока этого не вкусил в полной мере. И
лучше бы ему этого не делать.