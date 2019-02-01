У подъезда одного из домов на Бутырском Валу злоумышленник приставил к горлу заявительницы неустановленный предмет и похитил у нее денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств путем совершения разбоя», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 42-летней москвички о факте нападения на нее и хищении денежных средств.Сотрудники полиции установили, что у подъезда одного из домов на Бутырском Валу неизвестный приставил к горлу заявительницы неустановленный предмет, похитил у нее денежные средства, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий на площади Тверской Заставы оперативники задержали подозреваемого – 32-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, приезжего из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60