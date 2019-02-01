Злоумышленница, работая в должности стажера в турфирме, продавала туристические путевки, а полученные от клиентов деньги похищала...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве.
В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 47-летний мужчина, директор турфирмы, расположенной на улице Сретенка. Он сообщил, что при проведении ревизии была выявлена недостача денежных средств. Материальный ущерб составил более 430 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 38-летнюю ранее судимую женщину. Установлено, что злоумышленница, работая в должности стажера в турфирме, продавала туристические путевки, а полученные от клиентов деньги похищала.
В настоящее время выявлено более 10 эпизодов противоправной деятельности задержанной.
Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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