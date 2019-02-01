Злоумышленница, работая в должности стажера в турфирме, продавала туристические путевки, а полученные от клиентов деньги похищала...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 47-летний мужчина, директор турфирмы, расположенной на улице Сретенка. Он сообщил, что при проведении ревизии была выявлена недостача денежных средств. Материальный ущерб составил более 430 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 38-летнюю ранее судимую женщину. Установлено, что злоумышленница, работая в должности стажера в турфирме, продавала туристические путевки, а полученные от клиентов деньги похищала.В настоящее время выявлено более 10 эпизодов противоправной деятельности задержанной.Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60