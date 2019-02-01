Новый раунд в столкновении Максима Галкина и Лии Ахеджаковой. Легендарная актриса рассказала, как повела себя, когда услышала пародию юмориста на себя, и почему в театре хозяином оказался Первый канал.

Новый раунд в столкновении Максима Галкина и Лии Ахеджаковой. Легендарная актриса рассказала, как повела себя, когда услышала пародию юмориста на себя, и почему в театре хозяином оказался Первый канал.Все началось с того, что в интервью Лия Ахеджакова заявила, что никому не позволит "трепать" свое имя. В качестве примера она привела Максима Галкина, который на празднике театра "Современник" выступил с пародией на легендарную актрису. Ахеджакова призналась, что ей было очень неприятно. Максим Галкин не оставил без внимания выпад артистки. Он обратился к ней, сообщив, что не хотел обидеть ее, а лишь в силу своих способностей и своего вкуса иронизирует над ситуацией в стране. При этом Максим попросил ее не лишать его "права на свободу слова и самовыражения".Настала очередь Лии Ахеджаковой выступить с ответом. "Вообще анекдот. Если бы Максим Галкин так остро не отреагировал на мои слова, ничего бы не было. Он раздул скандал, мол актриса Ахеджакова мешает его свободе творчества, "перекрыла кислород", – оценила ситуацию актриса.Артистка рассказала, как себя чувствовала в момент выступления Максима Галкина в "Современнике". "Я сидела вся красная, у меня сердце выскакивало, я тут же выбежала из зала, оделась и ушла. Я не хочу, чтобы над моей гражданской позицией, от которой я не отрекусь, насмехались. Галкин ее публично высмеял, причем, как я думаю, за хороший гонорар. За что он так меня обрызгал? Тем более это произошло на празднике театра, в котором я работаю 40 лет. Он вышел на сцену развлекать публику, об...стебал одну из ведущих актрис театра. Все посмеялись, ха-ха..." – цитирует Лию Ахеджакову .Она подчеркнула, что хозяевами на празднике театра были вовсе не его сотрудники, а Первый канал и высокопоставленные гости. Актриса объяснила: "Мы сидели на галерке, а в первых рядах были вип-персоны, чиновники, их жены, медийные лица, Бондарчук с Паулиной Андреевой... Хозяином праздника был 1-й канал и его представители как Максим Галкин, а не актеры, которые проработали по 35-40 лет в театре". Лия Ахеджакова высказала мнение, что это не в духе "Современника", "не по-ефремовски".