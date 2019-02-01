Испанские ученые провели эксперименты, в ходе которых выяснили, что для определения главных характера человека достаточно, чтобы он произнес одно слово. Исследователи провели два опыта, которые это подтвердили.

Испанские ученые провели эксперименты, в ходе которых выяснили, что для определения главных характера человека достаточно, чтобы он произнес одно слово. Исследователи провели два опыта, которые это подтвердили, сообщает Scientific Reports.В ходе первого исследования авторы проекта попросили 279 человек прослушать приветствие от 64-х испаноязычных людей. После этого людей попросили по голосу дать характеристику каждому спикеру, указав, настолько тот агрессивен, привлекателен, дружелюбен, уверен в себе и влиятелен. Каждому параметру нужно было поставить оценку от 1 до 8.Во втором эксперименте участвовали 305 испанцев – им дали послушать приветствия 64 шотландцев, говоривших по-английски.Перед началом эксперимента ученые сами разделили спикеров по типам характеров, а затем проверили, совпали ли их оценки с тем, что написали участники проекта.Удивительным образом, в значительной степени оценки ученых и участников эксперимента совпали. Оказалось, что для определения типа характера по слову даже не важно, на каком языке говорит человек.