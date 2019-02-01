Ксения Собчак наконец рассекретила лицо своего сына Платона. Говорят, скандально известная телеведущая сделала такой ход, чтобы сместить вектор внимания с драки ее мужа Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова.

Ксения Собчак наконец рассекретила лицо своего сына Платона. Говорят, скандально известная телеведущая сделала такой ход, чтобы сместить вектор внимания с драки ее мужа Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова.С тех пор, как стала мамой, довольно часто делится с общественностью изображениями своего сына, а также выкладывает видеозаписи с ним. Однако на всех публикациях мальчик запечатлен либо спиной к камере, либо в полупрофиль. Ксения дала понять, что не хочет "светить" лицо наследника, чтобы не лишать его права на приватную жизнь.Однако что-то поменялось в отношении Ксении к этому вопросу, потому что она наконец сняла такое видео, где можно во всех подробностях рассмотреть, на кого похож маленький Платон. В приложении Stories Собчак опубликовала ролик, на котором ее наследник перебирает вещи на туалетном столике. "Где пуговица?" – спросила у него телеведущая, и когда Платон ее нашел, то порадовалась его успеху. Однако внимание ребенка привлек флакон с жидкостью. "А это мама душится", – объяснила Ксения повернувшемуся к ней Платону.На сей раз гламурная блондинка не стала быстро выключать запись или смещать обзор, поэтому любой желающий смог разглядеть мальчика. Внимательные пользователи Сети пришли к выводу, что Платон похож на обоих родителей. Дескать, глаза у ребенка большие, как у Максима Виторгана, а рот достался от .Недоброжелатели сделали вывод, что таким манером телеведущая пытается отвлечь общественность от скандала, который разразился после информации о драке ее мужа с режиссером Константином Богомоловым. Дескать, Ксения пытается обелить себя и выбрала для этой цели безотказный способ.Напомним, в конце 2018 года в Сети начали появляться слухи о разладе в семье Максима Виторгана и . Якобы гламурная ведущая увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Позднее в СМИ появилась новость о том, что Максим Виторган напал на него и разбил нос.