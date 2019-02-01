Анастасия Волочкова посетила парикмахера, который привел в порядок ее травмированные после наращивания волосы. А затем к балерине зашел в гости мужчина, которого та считает настоящим.

Анастасия Волочкова посетила парикмахера, который привел в порядок ее травмированные после наращивания волосы. А затем к балерине зашел в гости мужчина, которого та считает "настоящим".Еще недавно блистала с длинными светлыми локонами, однако теперь предстала с короткой стрижкой. Балерина призналась, что избавилась от нарощенных волос, причем не обошлось без потерь. "История классическая: нарастила волосы и сняла вместе со своими🙈 " – вкратце пожаловалась артистка на своей страничке в социальной сети Instagram.К счастью, балерине смогли помочь. Артистка перенесла ухаживающую процедуру, в результате которой ее волосы буквально ожили. Результатом Анастасия поделилась с подписчиками, после чего выложила фотографию, на которой запечатлена вместе с неким мужчиной. "И вновь у меня в гостях добрый друг Марк Владимирович @markpereverzev Это грандиозный человек. И очень добрый и НАСТОЯЩИЙ!👍🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – отметила .Неизвестно, как переменам в жизни балерины относятся ее многочисленные фанаты, ведь с недавних пор она запретила комментировать свои публикации. Это случилось после того, как Анастасия выложила ряд фотографий и видеозаписей со скандально известным артистом Никитой Джигурдой. Волочкова объявила, что они готовят для своих почитателей нечто грандиозное.Самое интересное, что репетиции проходили даже в постели балерины. Увидев такие кадры, поклонники задались логичным вопросом, как к такой ситуации относится таинственный возлюбленный, с которым та якобы встречается почти полгода. "Любимый пропал", "Глазами любимого🔥😂", "А как же ваша свадьба с вашим возлюбленным?", "Одинокий тапочек на фото вообще треш , походу его малик потерял", "Ооо, из кухни,плавно переползли,в кравать🙄🙄А лЮбимый на камеру все снимет, Потом вместе просмотрят, и весело посмеються", – высказали свои предположения фанаты.