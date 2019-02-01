Валерия Хуснутдинова несколько недель назад покинула телестройку. По словам экс-участницы на шоу Дом-2 она прошла через ад и унижения.

Валерия Хуснутдинова несколько недель назад покинулателестройку. По словам экс-участницы на шоу "Дом-2" она прошла через ад и унижения."Хочется раскрыть всем великую тайну "острова любви" именнов кавычках, потому что я назвала бы это островом пыток (здесь орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Хуснутдинова в личном Instagram.Ниже Валерия рассказала, что очень пожалела о своем решении пойтина "Дом-2". Продюсеры телестройки манипулировали девушкой – сначала заставили ее врать о беременности, а после демонстративно ее разоблачили."Все вы забыли, что тест я сделала лишь потому, что его мнепринесла другая участница по просьбе редакторов. Сначала, я подумала, что онипереживали за мое здоровье, так как я ездила за день до этого в больницу из-запроблем с желудком. Но, как оказалось позже, это была очередная тема, которуюнужно было развить", – заметила бывшая жительница "Острова любви".По словам Хуснутдиновой ее просто использовали. "Потому чтона тот момент на острове обсуждать было вообще нечего, и я абсолютно не рада,что мне подарили эту черную популярность за счет мнимой беременности", – добавилаона.После звезда рассказала, что участники очень боятся конкурсов. Редакторы шоу, ощущая своюбезнаказанность, издеваются и унижают жителей телестройки: "там задания а ля:поцелуй в лобок, съешь гавно, отрежь ресницы". Многих девочек, по мнению Валерии,организаторы намерено выставляют падшими женщинами.Хуснутдинова признается, что ее жизнь на Сейшелах была невыносимой.Она очень хотела покинуть остров – переехать на Поляну или вернуться домой. "Это самое неприятное место, в котором я когдалибо была", – добавила экс-участница шоу .