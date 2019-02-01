Золотые слитки, пачки рублей и долларов. Это и не только обнаружили следователи в доме сенатора Рауфа Арашукова, который был арестован больше суток назад. А 31 января под стражу были взяты его отец Рауль Арашуков, советник главы Газпром межрегионгаза, а также еще четыре фигуранта дела о многомиллиардных хищениях природных ресурсов.

Золотые слитки, пачки рублей и долларов. Это и не только обнаружили следователи в доме сенатора Рауфа Арашукова, который был арестован больше суток назад. А 31 января под стражу были взяты его отец Рауль Арашуков, советник главы "Газпром межрегионгаза", а также еще четыре фигуранта дела о многомиллиардных хищениях природных ресурсов. Подробнее — корреспондент телеканала "Россия 24" Виталий Кармазин.Рауль Арашуков уже в Басманном суде. Ему избирают меру пресечения. Он — третий подозреваемый по делу о преступном сообществе, кого сегодня привезли в Москву.Когда следователи только начинали допросы задержанных, в Карачаево-Черкесии шли масштабные обыски. Несколько автомобилей с оперативниками ФСБ и вооруженными бойцами в масках въехали на территорию SPA-отеля Adijuh Palace. Это роскошное место считают владением и личной резиденцией Барашковых. Корреспондент телеканала "Россия 24" Денис Новожилов работал у поместья во время обысков.Вход и выход были блокированы. Внутрь не пропускали даже родственников отдыхающих.А это кадры с территории поместья. Невероятный вид. Комплекс с искусственным водоемом окружен горами. На территории — ландшафтный дизайн. И даже своя выставка ретро- автомобилей, два из них уже увезли следователи.Это еще один дом Арашуковых — уже в Ессентуках: помпезные холлы, винтовые лестницы, позолоченная мебель, камины, личный спортзал, личный бассейн.В родовом ауле Арашуковых, что в 30 километрах от республиканской столицы, о резонансном задержании знает практически каждый. Только говорить на эту тему готовы не все. Чиновники из администрации Хабезского муниципального района, которую около года возглавлял Рауф Арашуков, срочно отправились по делам, а секретарь то пряталась за дверью, то требовала покинуть помещение.В администрации поселения Хабеза — та же картина. Ничего внятного, кроме "без комментариев", глава Мурат Дауров произнести не смог.Клан Арашуковых в регионе обладал мощным влиянием. Видимо, таким, что отцу и сыну удавалось отбиваться от обвинений в хищении природного газа, давлении на свидетелей, создании преступного сообщества и причастности к убийствам.В 2010 году в Черкесске был застрелен советник президента Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов.Убийство было резонансным. На протяжении многих лет происходили митинги и пикеты, слали письма родственники и общественные организации. Кто только не подключался к этому процессу — с одной просьбой, требованием, чтобы это дело расследовалось.Родной брат убитого Руслан рассказывает: Фраль претендовал на высокую должность в правительстве республики. Это очень не нравилось молодому и амбициозному Рауфу Арашукову. Когда материалы дела об убийстве забрали в Следственный комитет в Москву, Арашуков был задержан сотрудниками ФСБ.В финансах Арашуковы явно не нуждались. Вот молодой сенатор на дне рождения отца за несколько дней до задержания режет огромный торт. А вот новые кадры, якобы сделанные во время обысков у Арашуковых. Стол завален холодным оружием. Ножны инкрустированы камнями. Золотые слитки 999 пробы — классические и в виде 100-долларовых купюр. По некоторым данным, это лишь малая часть того, что нашли у семьи Арашуковых. Обыски уже прошли в 11 городах. Промежуточный итог следствия — арест сенатора Арашукова.В изолятор "Лефортово" Рауфа Арашукова привезли 30 января в 22:00 по московскому времени. Сенатора осмотрел врач, затем парламентария поместили в одиночную камеру на карантин. Это стандартная процедура. Уже через несколько дней Арашукову подберут сокамерника.Сенатору выдали тюремную робу, тапочки и фуфайку. Его навестили правозащитники. Парламентарий рассказал, что, несмотря на наличие телевизора и холодильника, недоволен камерой. А еще он отказывается от тюремной еды.Всего по делу задержаны шесть человек. В том числе те, кто, по данным следствия, занимался хищениями топлива у "Газпрома". Ущерб в 31 миллиард рублей."В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, статьей 210 УК РФ ("Мошенничество"; "Создание и участие в преступном сообществе", — комментирует исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.Все из газовой отрасли. Вместе с Арашуковыми часто сидели за одним столом, а теперь будут сидеть в одном СИЗО. Двух подозреваемых Басманный суд уже арестовал. На очереди предполагаемый организатор преступного сообщества — Арашуков- старший.