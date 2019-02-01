Финалиста 12-го сезона шоу Битва экстрасенсов,
народного целителя Анатолия Леденева похитили инопланетяне. Это произошло в
1990-х годах – с тех пор и прорезались у Анатолия необычные способности.
Финалиста 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов",
народного целителя Анатолия Леденева похитили инопланетяне. Это произошло в
1990-х годах – с тех пор и прорезались у Анатолия необычные способности.
НЛО пролетало над Москвой – точнее, над Савеловским вокзалом,
когда пришельцы заметили своего старого знакомого Анатолия Леденева. Дело в
том, что они уже похищали его как-то раз, когда Анатолий был еще маленький. И во
вторую встречу, по словам участника "Битвы экстрасенсов", решили
забрать его к себе.
"Меня похищали еще в детстве, у меня способности еще с
детства. А вот за 90-е годы есть даже документы, что над Савеловским вокзалом
НЛО зависало и они меня забирали. Тело мое было на земле, они брали мою душу,
предлагали мне другое тело у себя, я отказался", – заявил Леденев.
Экстрасенс ни капли не сомневается, что инопланетяне могли это сделать.
Финалист шоу уверен:
похищение можно очень легко организовать, если ввести жертву в "регрессивный
гипноз". По словам Леденева, после каждого похищения пришельцы стирают
память у людей – так как подобные контакты пока рано афишировать, передает Life.ru.
Прокомментировал участник и
рассказ певицы Кати Лель, у которой пришельцы похитили два зуба. По словам
Леденева, это обычное дело. "ДНК больше всего сохраняется в зубах. Все
гниет, все разрушается, а в зубе, если он еще и целый, внутри можно взять живое
ДНК. У нее очень легко могли взять зубы для этого", – рассказал финалист
"Битвы экстрасенсов". И пояснил: ДНК пришельцам нужна, чтобы
создавать новых людей.