Финалиста 12-го сезона шоу Битва экстрасенсов, народного целителя Анатолия Леденева похитили инопланетяне. Это произошло в 1990-х годах – с тех пор и прорезались у Анатолия необычные способности.

Финалиста 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов",народного целителя Анатолия Леденева похитили инопланетяне. Это произошло в1990-х годах – с тех пор и прорезались у Анатолия необычные способности.НЛО пролетало над Москвой – точнее, над Савеловским вокзалом,когда пришельцы заметили своего старого знакомого Анатолия Леденева. Дело втом, что они уже похищали его как-то раз, когда Анатолий был еще маленький. И вовторую встречу, по словам участника "Битвы экстрасенсов", решилизабрать его к себе."Меня похищали еще в детстве, у меня способности еще сдетства. А вот за 90-е годы есть даже документы, что над Савеловским вокзаломНЛО зависало и они меня забирали. Тело мое было на земле, они брали мою душу,предлагали мне другое тело у себя, я отказался", – заявил Леденев.Экстрасенс ни капли не сомневается, что инопланетяне могли это сделать.Финалист шоу уверен:похищение можно очень легко организовать, если ввести жертву в "регрессивныйгипноз". По словам Леденева, после каждого похищения пришельцы стираютпамять у людей – так как подобные контакты пока рано афишировать, передает Life.ru.Прокомментировал участник ирассказ певицы Кати Лель, у которой пришельцы похитили два зуба. По словамЛеденева, это обычное дело. "ДНК больше всего сохраняется в зубах. Всегниет, все разрушается, а в зубе, если он еще и целый, внутри можно взять живоеДНК. У нее очень легко могли взять зубы для этого", – рассказал финалист"Битвы экстрасенсов". И пояснил: ДНК пришельцам нужна, чтобысоздавать новых людей.