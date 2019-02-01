Валерия Хуснутдинова несколько недель назад покинула
телестройку. По словам экс-участницы на шоу Дом-2 она прошла через ад и унижения.
Валерия Хуснутдинова несколько недель назад покинула
телестройку. По словам экс-участницы на шоу "Дом-2" она прошла через ад и унижения.
"Хочется раскрыть всем великую тайну "острова любви" именно
в кавычках, потому что я назвала бы это островом пыток (здесь орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Хуснутдинова в личном Instagram.
Ниже Валерия рассказала, что очень пожалела о своем решении пойти
на "Дом-2". Продюсеры телестройки манипулировали девушкой – сначала заставили ее врать о беременности, а после демонстративно ее разоблачили.
"Все вы забыли, что тест я сделала лишь потому, что его мне
принесла другая участница по просьбе редакторов. Сначала, я подумала, что они
переживали за мое здоровье, так как я ездила за день до этого в больницу из-за
проблем с желудком. Но, как оказалось позже, это была очередная тема, которую
нужно было развить", – заметила бывшая жительница "Острова любви".
По словам Хуснутдиновой ее просто использовали. "Потому что
на тот момент на острове обсуждать было вообще нечего, и я абсолютно не рада,
что мне подарили эту черную популярность за счет мнимой беременности", – добавила
она.
После звезда рассказала, что участники очень боятся конкурсов. Редакторы шоу, ощущая свою
безнаказанность, издеваются и унижают жителей телестройки: "там задания а ля:
поцелуй в лобок, съешь гавно, отрежь ресницы". Многих девочек, по мнению Валерии,
организаторы намерено выставляют падшими женщинами.
Хуснутдинова признается, что ее жизнь на Сейшелах была невыносимой.
Она очень хотела покинуть остров – переехать на Поляну или вернуться домой. "Это самое неприятное место, в котором я когда
либо была", – добавила экс-участница шоу .