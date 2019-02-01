В этом году знаменитому актеру исполнится 85 лет. Многие поклонники заметили, что Олег Басилашвили в последнее время стал выглядеть худым и изможденным.

В этом году знаменитому актеру исполнится 85 лет. Многие поклонники заметили, что Олег Басилашвили в последнее время стал выглядеть худым и изможденным.В минувшуюсреду, 30 января, на Youtube-канале #ещенепознер была опубликована видеозапись беседыс артистом о кино, политике и обществе. Пользователи были удивленыпеременами во внешности и пожелали ему здоровья.Многие комментаторы остались довольны интервью с артистом. "Олег Валерианович великолепен! Спасибо за интересное интервью и доброго здоровья О.В.!﻿", "Когда слушаешь такого человека, то в конце возникает сожаление, что интервью закончилось", "Олег Валерианович, выступайте чаще на людях! Говорите, говорите, рассказывайте нам, чтобы мы думали и брали на себя ответственность за страну и за будущее своих детей. Это очень важно! Спасибо!﻿", "Сколько благородства и стати в этом человеке", – писали восхищенные пользователи.Проблемы со здоровьем артиста начались еще несколько лет назад. В 2013 году Басилашвили доставили в клинику Санкт-Петербурга из-за осложнений на легких после продолжительной болезни. Спустя два года ему поставили диагноз – хроническая обструктивная болезнь. В 2017 году у звезды вновь обострились проблемы с легкими. Актеру даже пришлось отменить спектакль.Напомним, приобрел наибольшую известность благодаря фильмам"Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Осенниймарафон", "Раба любви" и "Курьер". Он также исполнил роль Воландав многосерийной ленте "Мастер и Маргарита".