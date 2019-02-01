У подозреваемого при личном досмотре было обнаружено и изъято неизвестное вещество растительного происхождения...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО задержали подозреваемого в хранении наркотического средства – гашиша.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Тихорецком бульваре был задержан 46-летний москвич, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято неизвестное вещество растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 100 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18