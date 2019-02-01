Пресненский суд Москвы заключил под стражу полковника столичного антикоррупционного управления МВД России Евгения Кашматова по обвинению в получении взятки в 15 миллионов рублей.

Пресненский суд Москвы заключил под стражу полковника столичного антикоррупционного управления МВД России Евгения Кашматова по обвинению в получении взятки в 15 миллионов рублей.Как передает РИА Новости, такое решение принял судья Артемов, который согласился с доводами следствия и отправил высокопоставленного полицейского за решетку до 7 февраля.Следствие обвиняет начальника 12-го отдела 4-й оперативно-розыскной части управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Евгения Кашматова в том, что он вместе с руководителем отделения управления "Ц" главного управления собственной безопасности МВД РФ Дмитрием Атаевым и общим приятелем Тимуром Дзусовым получил со стороны владельца ОАО "Компания ЭМК-Инжиниринг" взятку в 15 миллионов рублей за прекращение проверки компании.Подсудимые отрицают свою вину.Вначале Пресненский суд Москвы заключил под стражу двух полицейских, а Дзусова отправил под домашний арест, однако Мосгорсуд отменил арест Кашматова. После этого он тоже был переведен под домашний арест, с чем не согласилась прокуратура, опротестовав данное решение. В итоге 21 января Мосгорсуд отменил домашний арест Кашматова и направил вопрос о мере пресечения на новое рассмотрение.