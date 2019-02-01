Президент Украины Петр Порошенко внес поправки в закон, которые позволяет ВСУ без посредников покупать иностранное оружие. Это позволит сделать приобретение оборонной продукции проще.

Президент Украины Петр Порошенко внес поправки в закон, которые разрешают ВСУ без посредников покупать иностранное оружие. Это позволит сделать приобретение оборонной продукции проще, быстрее и дешевле, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лидера Незалежной.Ранее заместитель директора украинского Центра исследований армий Михаил Самусь заявил, что необходимо создать оружие, способное "бить вглубь России". Кроме того, уверен эксперт, страна должна развивать свои военно-морские силы, так как после перехвата катеров ВСУ в Керченском проливе стало ясно, что никто Украине не поможет.