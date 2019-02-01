Первый день февраля оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. Дни.ру постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 февраля 2019 года.

Первый день февраля оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 февраля 2019 года.Последнее время британская королевская семья страдает из-за слухов о конфликте между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Поговаривают, что герцогиня Кембриджская испытывает сильный стресс по данному поводу и даже перестала нормально питаться.Таблоиды уже не первый месяц пишут о сложном характере Меган Маркл. Есть версия, что именно после конфликта с Кейт Миддлтон герцог и герцогиня Сассекские покидают Кенсингтонский дворец и переезжают в новую резиденцию, пишет "Экспресс газета".Дошло и до того, что пару не пригласили на день рождения герцогини Кембриджской. Разлад во взаимоотношениях с родственницей отразился на самочувствии Кейт Миддлтон. Из-за стресса супруга принца Уильяма почти не может есть.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 февраля 2019 года, читайте в и специальных .