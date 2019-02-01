В результате пожара, вспыхнувшего сегодня утром в центре Кизляра, сгорели два торговых центра. В настоящее время пожарным удалось справиться с огнем. Пострадавших в результате ЧП нет.

В результате пожара, вспыхнувшего сегодня утром в центре Кизляра, сгорели два торговых центра.Первоначально возгорание возникло в трехэтажном ТЦ "Планета люкс". Когда огонь охватил все здание, из-за плотности застройки пламя перекинулось на соседний трехэтажный ТЦ "Союз". Общая площадь пожара составила 8 тысяч квадратных метров."Также повреждено несколько близлежащих магазинов. В районе пожара есть небольшие пробки, но городской транспорт и автостанция работают в обычном режиме", — сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.В настоящее время пожарным удалось справиться с огнем. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщили РИА Новости в МЧС России. На месте ЧП работают все правоохранительные и экстренные службы города.