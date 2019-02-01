33-летний кольчугинец догнал на улице предполагаемого грабителя и удерживал его до приезда сотрудников полиции.

31 января жителю города Кольчугино Денису Боброву вручена грамота за подписью начальника ОМВД России по Кольчугинскому району за содействие правоохранителям в пресечении тяжкого преступления.За несколько дней до Нового года в квартиру, где проживает семья Дениса, незаконно проник посторонний мужчина. Обнаружив присутствие в квартире спящих хозяев, он попытался скрыться. Проявив решительность и смелость, Денис бросился за незваным гостем, догнал его уже на улице и удерживал до приезда сотрудников полиции. В настоящее время в отношении данного гражданина возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.161 ч.2 УК РФ.От лица всего личного состава представители руководства ОМВД поблагодарили Дениса за смелый поступок.