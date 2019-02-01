Президент Украины Петр Порошенко души не чает в жене Марине. В ее день рождения лидер Незалежной
разразился трогательным поздравлением, но потуги главы государства
оценили не все. Пользователи Сети призвали Порошенко обожать супругу в одиночку, а не вместе с народом, а другие и вовсе пожелали
президентской чете испытать те же чувства, что и дети Донбасса, прятавшиеся в
подвалах от бомбежек украинской армии.
Президент Украины Петр Порошенко души не чает в жене Марине. В ее день рождения лидер Незалежной
разразился трогательным поздравлением, но потуги главы государства
оценили не все. Пользователи Сети призвали Порошенко обожать супругу в одиночку, а не вместе с народом, а другие и вовсе пожелали
президентской чете испытать те же чувства, что и дети Донбасса, прятавшиеся в
подвалах от бомбежек украинской армии.
"Рядом
с тобой, любимая, я чувствую себя самым счастливым человеком на Земле.
Благодарю Господа за то, что встретил такую жену – светлую, отзывчивую,
мудрую и волшебную! С днем рождения, моя единственная!" – написал
Порошенко на своей странице в Twitter.
Пользователи Сети сентименты украинского лидера не оценили. "Мы таки рады! Вот и любите ее, не надо этого делать со всем народом!" – прокомментировал запись Порошенко пользователь a little girl in a big world.
В
свою очередь, пользователь Ольга язвительно поинтересовалась, "есть ли у
Маришки мужчина". "Человек без совести, то есть упырь, не способен
испытать настоящее земное счастье, не дано им", – прокомментировал
поздравление Порошенко Сергей.
знаком с супругой еще со студенческих лет. Марина училась в Киевском медицинском институте,
получила профессию врача-кардиолога. Сейчас возглавляет
Благотворительный фонд имени своего супруга. За время брака у четы
родилось четверо детей – Алексей, Евгения, Александр и Михаил.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что супруга попала в скандал с детьми-инвалидами. В канун нового
года жена главы государства встретилась с ребятами и вручила им
подарочные наборы производства кондитерской корпорации "Рошен", которую возглавляет ее супруг.
Украинские
СМИ рассказывали о событии с помпой. Но позже выяснилось, что
благотворительный фонд Порошенко, ворочающий миллионами, денег на
детей-инвалидов пожалел и вручил им самые дешевые наборы.