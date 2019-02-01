Президент Украины Петр Порошенко, видимо, души не чает в своей жене Марине. В ее день рождения лидер Незалежной разразился трогательным поздравлением. Но потуги главы государства оценили не все. Пользователи Сети призвали Порошенко обожать свою супругу в одиночку, а не вместе с народом, а другие и вовсе пожелали президентской испытать те же чувства, что и дети Донбасса, прятавшиеся в подвалах от бомбежек украинской армии.

Президент Украины Петр Порошенко, видимо, души не чает в своей жене Марине. В ее день рождения лидер Незалежнойразразился трогательным поздравлением. Но потуги главы государстваоценили не все. Пользователи Сети призвали Порошенко обожать своюсупругу в одиночку, а не вместе с народом, а другие и вовсе пожелалипрезидентской испытать те же чувства, что и дети Донбасса, прятавшиеся вподвалах от бомбежек украинской армии."Рядомс тобой, любимая, я чувствую себя самым счастливым человеком на Земле.Благодарю Господа за то, что встретил такую жену – светлую, отзывчивую,мудрую и волшебную! С днем рождения, моя единственная!" – написалПорошенко на своей странице в Twitter.Пользователи Сети сентименты украинского лидера не оценили. "Мы таки рады! Вот и любите ее, не надо этого делать со всем народом!" – прокомментировал запись Порошенко пользователь a little girl in a big world.свою очередь, пользователь Ольга язвительно поинтересовалась, "есть ли уМаришки мужчина". "Человек без совести, то есть упырь, не способениспытать настоящее земное счастье, не дано им", – прокомментировалпоздравление Порошенко Сергей.знаком с супругой еще со студенческих лет. Марина училась в Киевском медицинском институте,получила профессию врача-кардиолога. Сейчас возглавляетБлаготворительный фонд имени своего супруга. За время брака у четыродилось четверо детей – Алексей, Евгения, Александр и Михаил.Ранее "Дни.ру" сообщали, что супруга попала в скандал с детьми-инвалидами. В канун новогогода жена главы государства встретилась с ребятами и вручила имподарочные наборы производства кондитерской корпорации "Рошен", которую возглавляет ее супруг.УкраинскиеСМИ рассказывали о событии с помпой. Но позже выяснилось, чтоблаготворительный фонд Порошенко, ворочающий миллионами, денег надетей-инвалидов пожалел и вручил им самые дешевые наборы.