Они наносят серьёзный ущерб окружающей среде

Они наносят серьёзный ущерб окружающей средеКольчугинская прокуратура обнаружила сайты, где можно купить электроудочки, предназначенные для увеличения улова рыбы за счёт воздействия на неё электрическим током. Эти орудия лова запрещены в России, потому что наносят серьёзный ущерб окружающей среде.В Октябрьский районный суд Владимира направили 5 административных исковых заявлений о признании этих ресурсов – запрещенной информацией.Все заявления удовлетворены.