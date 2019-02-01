Количество жертв прорыва плотины на юго-востоке Бразилии (штат Минас-Жерайс) выросло до 110. Ранее сообщалось о 99 погибших.

Количество жертв прорыва плотины на юго-востоке Бразилии (штат Минас-Жерайс) выросло до 110. Ранее сообщалось о 99 погибших.Установлены личности 71 погибшего. Передает ТАСС. Еще 238 человек – в списке пропавших без вести.Дамба, сдерживающая воду, содержащую отходы металлургических предприятий, прорвалась 27 января. Жители близлежащих населенных пунктов эвакуированы. Некоторые дома разрушены потоком грязи.