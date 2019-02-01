Теперь он составляет 9523 рубля

Теперь он составляет 9523 рубляВо Владимирской области установили величину прожиточного минимума за четвёртый квартал прошлого года. Его размер составил: на душу населения – 9523 рубля, для трудоспособного населения – 10385 рублей, для людей пенсионного возраста – 8063 рубля, для детей – 9374 рубля.Прожиточный минимум рассчитали на основе данных Владимирстата об уровне цен на продукты, товары и услуги в области. Если цены падают, то уменьшится и величина прожиточного минимума, и наоборот.В потребительскую корзину включают минимальный набор продуктов питания, куда вошел хлеб, картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты, сахар и сладости, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, масло и прочее (всего 42 продукта).По сравнению с третим кварталом 2018 года величина прожиточного минимума на душу населения в области снизилась на 231 рубль.