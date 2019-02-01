Отношения между Германией и Украиной накаляются. Правительство Ангелы
Меркель запретило компании Rheinmetall разрабатывать зенитно-ракетные
комплексы совместно с Незалежной.
Для украинского лидера Петра Порошенко, который любит хвастаться
хорошими отношениями с Европой, произошедшее – весьма болезненный удар,
особенно за пару месяцев до президентских выборов.
Отношения между Германией и Украиной накаляются. Правительство Ангелы
Меркель запретило компании Rheinmetall разрабатывать зенитно-ракетные
комплексы совместно с Незалежной.
Для украинского лидера Петра Порошенко, который любит хвастаться
хорошими отношениями с Европой, произошедшее – весьма болезненный удар,
особенно за пару месяцев до президентских выборов.
Об
отказе немцев объявил директор киевского завода "Арсенал" Александр
Клочко. По его словам, Украина вместе с Германией пыталась создать
маневренный зенитно-ракетный комплекс. "И после первых десяти сбитых
таким комплексом самолетов враг бы не очень захотел летать безнаказанно и
иметь превосходство в воздухе", – заявил он.
Клочко отметил, что немецкая Rheinmetall
занимается созданием шасси, а также систем сопровождения и
целеуказания. Однако из-за запрета германского правительства разработку
комплекса придется вести с малыми украинскими предприятиями, передает
слова Клочко .
Спонсоры
режима Петра Порошенко, который последнее время частенько прикладывается к бутылке, опасаются за своих украинских "подопечных" после
трагедии "Боинга" над Донбассом в 2014 году, поэтому не дают им
возможности разрабатывать новые зенитно-ракетные комплексы. Об этом в
беседе с ФАН заявил политолог Максим Жаров.
Он отметил, что для авиакомпаний воздушное пространство Незалежной
негласно является запретной для полетов зоной. "Посещать его
осмеливаются только совсем уж чудаки и чрезмерно прижимистые
авиаперевозчики", – сказал аналитик.
Напомним,
через два месяца, в последний день марта, состоятся выборы президента
Украины – 2019. Победа не принесет России ничего хорошего,
уверен член Совета Федерации Алексей Пушков.
По
мнению сенатора, для главный способ удержать власть -
повышение градуса напряженности в отношениях с Россией. Парламентарий
призвал не ждать "холодного мира" с Киевом, а готовиться к худшему, в
том числе к возможным боевым действиям.