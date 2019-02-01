Отношения между Германией и Украиной накаляются. Правительство Ангелы Меркель запретило компании Rheinmetall разрабатывать зенитно-ракетные комплексы совместно с Незалежной. Для украинского лидера Петра Порошенко, который любит хвастаться хорошими отношениями с Европой, произошедшее – весьма болезненный удар, особенно за пару месяцев до президентских выборов.

Отношения между Германией и Украиной накаляются. Правительство АнгелыМеркель запретило компании Rheinmetall разрабатывать зенитно-ракетныекомплексы совместно с Незалежной.Для украинского лидера Петра Порошенко, который любит хвастатьсяхорошими отношениями с Европой, произошедшее – весьма болезненный удар,особенно за пару месяцев до президентских выборов.Оботказе немцев объявил директор киевского завода "Арсенал" АлександрКлочко. По его словам, Украина вместе с Германией пыталась создатьманевренный зенитно-ракетный комплекс. "И после первых десяти сбитыхтаким комплексом самолетов враг бы не очень захотел летать безнаказанно ииметь превосходство в воздухе", – заявил он.Клочко отметил, что немецкая Rheinmetallзанимается созданием шасси, а также систем сопровождения ицелеуказания. Однако из-за запрета германского правительства разработкукомплекса придется вести с малыми украинскими предприятиями, передаетслова Клочко .Спонсорырежима Петра Порошенко, который последнее время частенько прикладывается к бутылке, опасаются за своих украинских "подопечных" послетрагедии "Боинга" над Донбассом в 2014 году, поэтому не дают имвозможности разрабатывать новые зенитно-ракетные комплексы. Об этом вбеседе с ФАН заявил политолог Максим Жаров.Он отметил, что для авиакомпаний воздушное пространство Незалежнойнегласно является запретной для полетов зоной. "Посещать егоосмеливаются только совсем уж чудаки и чрезмерно прижимистыеавиаперевозчики", – сказал аналитик.Напомним,через два месяца, в последний день марта, состоятся выборы президентаУкраины – 2019. Победа не принесет России ничего хорошего,уверен член Совета Федерации Алексей Пушков.Помнению сенатора, для главный способ удержать власть -повышение градуса напряженности в отношениях с Россией. Парламентарийпризвал не ждать "холодного мира" с Киевом, а готовиться к худшему, втом числе к возможным боевым действиям.