Известный актер явно недолюбливает художника Никаса
Сафронова. Несколько часов назад Станислав Садальский опубликовал очередной пост,
в котором высмеял творчество российского живописца.
Известный актер явно недолюбливает художника Никаса
Сафронова. Несколько часов назад Станислав Садальский опубликовал очередной пост,
в котором высмеял творчество российского живописца.
В своем микроблоге Instagram артист разместил фотографию, на которой художник позирует на стеклянном столе. Снимок сопроводил ироничной подписью, вдохновленную новостью о похищении
картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. "На днях в Третьяковке был задержан Никас Сафронов,
который пытался внести туда свои картины", – написал он.
Пользователи оценили юмор актера. "Браво! Шутка дня! С удовольствием
вынесу из Третьяковски Никаса и его картины!", "Сработала сигнализация, картины
оказались фальшивыми", "Жестко, но по делу", " –
мастер!", "Сотрудники Третьяковки сразу поняли, в чем дело, и помогли ему
вынести и погрузить все картины в машину, а посетители громко аплодировали и
радостно махали шляпами", "А Волочкова помогала ему их затаскивать!", -
написали комментаторы.
Один из подписчиков даже привел юмористическое стихотворение
Александра Гутина о непростой жизни живописца Никаса Сафронова. "Отцвели в
Крыму на пальме фикусы, / И "Ай-Петри" в темноте не видно. / Украдите хоть
что-нибудь у Никоса! / Никосу Сафронову обидно! / Ведь воруют у других
художников, / А Сафронов, что, какой-то рыжий? / Как по сердцу полоснули
ножиком, / Своровали даже у Куинджи!", – написал он. Другие пользователи
похвалили талантливого поэта.