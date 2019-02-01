Известный актер явно недолюбливает художника Никаса Сафронова. Несколько часов назад Станислав Садальский опубликовал очередной пост, в котором высмеял творчество российского живописца.

Известный актер явно недолюбливает художника НикасаСафронова. Несколько часов назад Станислав Садальский опубликовал очередной пост,в котором высмеял творчество российского живописца.В своем микроблоге Instagram артист разместил фотографию, на которой художник позирует на стеклянном столе. Снимок сопроводил ироничной подписью, вдохновленную новостью о похищениикартины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. "На днях в Третьяковке был задержан Никас Сафронов,который пытался внести туда свои картины", – написал он.Пользователи оценили юмор актера. "Браво! Шутка дня! С удовольствиемвынесу из Третьяковски Никаса и его картины!", "Сработала сигнализация, картиныоказались фальшивыми", "Жестко, но по делу", " –мастер!", "Сотрудники Третьяковки сразу поняли, в чем дело, и помогли емувынести и погрузить все картины в машину, а посетители громко аплодировали ирадостно махали шляпами", "А Волочкова помогала ему их затаскивать!", -написали комментаторы.Один из подписчиков даже привел юмористическое стихотворениеАлександра Гутина о непростой жизни живописца Никаса Сафронова. "Отцвели вКрыму на пальме фикусы, / И "Ай-Петри" в темноте не видно. / Украдите хотьчто-нибудь у Никоса! / Никосу Сафронову обидно! / Ведь воруют у другиххудожников, / А Сафронов, что, какой-то рыжий? / Как по сердцу полоснулиножиком, / Своровали даже у Куинджи!", – написал он. Другие пользователипохвалили талантливого поэта.