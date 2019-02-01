Смысл воссоединения
Крыма с Россией состоит в том, чтобы закрыть Украине
перспективу членства в НАТО. С таким смелым заявлением выступил российский
писатель Дмитрий Глуховский.
Смысл воссоединения
Крыма с Россией состоит в том, чтобы закрыть Украине
перспективу членства в НАТО. С таким смелым заявлением выступил российский
писатель Дмитрий Глуховский.
Казалось бы,
Глуховский сообщил общеизвестный факт – заявку страны о вступлении в НАТО даже
не будут рассматривать, если у нее есть спорные территориальные проблемы. С
2014 года у Украины они действительно есть, но, видимо, писатель забыл то, что
Россия не присоединяла к себе Крым насильно.
Москва не
собиралась строить козни Киеву, пришедший там к власти режим сам сделал все для
того, чтобы расстаться с . В республике в соответствии с международным
правом прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей
высказалось за воссоединение с Россией.
Пусть этот факт
и не признан мировым сообществом, но за пять лет из на Украину уехали всего
лишь несколько тысяч человек. Если сравнить с двумя миллионами украинцев,
сбежавших в Россию от режима Порошенко, то становится очевидно, что крымчан
никто не принуждал. Они сами выбрали свой путь и не собираются возвращаться в
страну, в которой сейчас правят националисты.
Крым никто не
отдаст Украине – это тоже очевидный факт. И как бы президент Петр Порошенко не
старался убедить Запад в том, что ему необходима помощь в борьбе с
государством-агрессором, никто не слышит его мантр и за пять лет реально не
помог в деле возвращения . Да, обещания западных политиков звучат регулярно,
но это только риторика.
Европа "помогла"
Укриане только тем, что дала миллиарды долларов в долг, заставив ради этого
власти Незалежной поднять тариф и довести население страны до полного
обнищания. Чем еще объяснить тот факт, что в 2018 году Украина была признана
беднейшим государством Европы, отняв пальму первенства в этом рейтинге у
Молдавии.
Помимо Крыма, похожая
ситуация сложилась и в Донбассе. Фактически Украина потеряла часть своих
территорий и пятый год подряд воюют со своими же гражданами. Киеву невдомек,
что население юго-востока не хочет жить в одном государстве с националистами,
которые готовы "вздернуть москаляку на гиляку", запретить русский язык и
заставить всех верующих молиться константинопольскому патриарху. Кстати,
история с получением томоса еще больше убедила граждан Донбасса в том, что с
Порошено и его командой им не по пути.
История
расставит все на свои места и российский останется в ней навсегда
российским. В этом сомнений нет, а вот украинским политикам стоит подумать над налаживанием
отношений с Россией, ведь наши народы жили в мире и согласии много лет. Так
почему же действия шайки бандитов стали препятствием для нормального
сосуществования, пусть и в разных государствах? Вероятно, ответ на этот вопрос
дадут намеченные на 31 марта выборы президента Украины.