Смысл воссоединения Крыма с Россией состоит в том, чтобы закрыть Украине перспективу членства в НАТО. С таким смелым заявлением выступил российский писатель Дмитрий Глуховский.

Смысл воссоединенияКрыма с Россией состоит в том, чтобы закрыть Украинеперспективу членства в НАТО. С таким смелым заявлением выступил российскийписатель Дмитрий Глуховский.Казалось бы,Глуховский сообщил общеизвестный факт – заявку страны о вступлении в НАТО дажене будут рассматривать, если у нее есть спорные территориальные проблемы. С2014 года у Украины они действительно есть, но, видимо, писатель забыл то, чтоРоссия не присоединяла к себе Крым насильно.Москва несобиралась строить козни Киеву, пришедший там к власти режим сам сделал все длятого, чтобы расстаться с . В республике в соответствии с международнымправом прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителейвысказалось за воссоединение с Россией.Пусть этот факти не признан мировым сообществом, но за пять лет из на Украину уехали всеголишь несколько тысяч человек. Если сравнить с двумя миллионами украинцев,сбежавших в Россию от режима Порошенко, то становится очевидно, что крымчанникто не принуждал. Они сами выбрали свой путь и не собираются возвращаться встрану, в которой сейчас правят националисты.Крым никто неотдаст Украине – это тоже очевидный факт. И как бы президент Петр Порошенко нестарался убедить Запад в том, что ему необходима помощь в борьбе сгосударством-агрессором, никто не слышит его мантр и за пять лет реально непомог в деле возвращения . Да, обещания западных политиков звучат регулярно,но это только риторика.Европа "помогла"Укриане только тем, что дала миллиарды долларов в долг, заставив ради этоговласти Незалежной поднять тариф и довести население страны до полногообнищания. Чем еще объяснить тот факт, что в 2018 году Украина была признанабеднейшим государством Европы, отняв пальму первенства в этом рейтинге уМолдавии.Помимо Крыма, похожаяситуация сложилась и в Донбассе. Фактически Украина потеряла часть своихтерриторий и пятый год подряд воюют со своими же гражданами. Киеву невдомек,что население юго-востока не хочет жить в одном государстве с националистами,которые готовы "вздернуть москаляку на гиляку", запретить русский язык изаставить всех верующих молиться константинопольскому патриарху. Кстати,история с получением томоса еще больше убедила граждан Донбасса в том, что сПорошено и его командой им не по пути.Историярасставит все на свои места и российский останется в ней навсегдароссийским. В этом сомнений нет, а вот украинским политикам стоит подумать над налаживаниемотношений с Россией, ведь наши народы жили в мире и согласии много лет. Такпочему же действия шайки бандитов стали препятствием для нормальногососуществования, пусть и в разных государствах? Вероятно, ответ на этот вопросдадут намеченные на 31 марта выборы президента Украины.