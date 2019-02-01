Ани Лорак снова свободна. Артистка не простила измену и развелась с мужем. Меж тем, поклонники вокалистки сетуют, мол, погорячилась, ведь худой мир лучше доброй ссоры.

Ани Лорак снова свободна. Артистка не простила измену иразвелась с мужем. Меж тем, поклонники вокалистки сетуют, мол, погорячилась, ведь худой мир лучшедоброй ссоры.Однако известный блогер Лена Миро, решение Лорак поддерживаетдвумя руками. Обозревательница, возможно впервые, похвалила звезду. Она отметила, что певица будет одна не долго, возможно она уже кого-то нашла."Нормальная женщина лучше будет одна, чем с мужем, которыйдрючит посторонние *****. Тем более, что на прелести Каролины, я уверена,быстро найдется новый куек (Каролина Куек – настоящее имя певицы – Прим. Ред.)",– отметила Миро.Блогер добавила, что Ани не стоит слушать аргументыфанаток, которые требовали простить мужа изменника, так как тот искреннепокаялся. "Куры живут в своей парадигме: кому же она нужна – разведенка сприцепом?! Не первой свежести, чай, полнеть начала, годы берут свое – останется ведь одна и без вялого секса!" – рассудила обозревательница.После Миро заметила, что развод – не приговор. Женщина не должна терпеть унижения, она может быть ответственной за свою жизнь. "Измена – тостопроцентная причина для немедленного развода", – резюмировала Миро в ЖЖ.Напомним, что трещина в отношениях певицы и ее мужа возниклав прошлом году после того, как в Сети появилось видео, сделанное в одном изкараоке-клубов. Мурата запечатлели в обществе некой брюнетки, которую тотобнимал, что-то шептал на ушко и даже касался интимных мест.