Главный тренер подмосковных Химок Римас Куртинайтис похвалил свою команду за победу над литовским Жальгирисом в матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Также он рассказал, что предопределило исход этой встречи.

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис похвалил свою команду за победу над литовским "Жальгирисом" в матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Также он рассказал, что предопределило исход этой встречи."Жальгирис" – очень хорошая команда, против которой мы здорово защищались, что и стало ключом к успеху. Мы взяли несколько важных подборов", – приводит слова наставника "Химок" официальный сайт клуба.Кроме того, Куртинайтис отметил, что победа над "Жальгирисом" была крайне важна с точки зрения дальнейшей турнирной борьбы. "Очень рад победе. Мы остаемся в игре и сохраняем шансы на выход в плей-офф Евролиги", – заявил литовский специалист.Напомним, что "Химки" в Мытищах победили "Жальгирис" со счетом 74:64. На данный момент подмосковная команда занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги.