В Континентальной хоккейной лиге матчами в Риге и Братиславе завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Рижское Динамо обыграло московский Спартак в овертайме со счетом 2:1, а Слован в дополнительное время оказался сильнее ХК Сочи – 3:2.

В Континентальной хоккейной лиге матчами в Риге и Братиславе завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Рижское "Динамо" обыграло московский "Спартак" в овертайме со счетом 2:1, а "Слован" в дополнительное время оказался сильнее ХК "Сочи" – 3:2.Латвийская команда продолжает борьбу за плей-офф. После победы над "Спартаком" ее отделяет от восьмого кубкового места лишь два очка (54 балла, 55 матчей). Москвичи остались на шестой строчке с 62 очками после 55 игр.Братиславский "Слован" уже потерял даже теоретические шансы попасть в восьмерку сильнейших на Западе. В его активе 29 очков после 55 встреч. ХК "Сочи" располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 баллов после 55 игр.