В ведомстве сообщили, что завершили внеплановую проверку вещателя BBC World News и по её результатам обнаружены нарушения в работе СМИ, которые ещё получат правовую оценку, или, как заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский - “оценку процессуального статуса∎.

В ведомстве сообщили, что завершили внеплановую проверку вещателя BBC World News и по её результатам обнаружены нарушения в работе СМИ, которые ещё получат правовую оценку, или, как заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский — “оценку процессуального статуса”.И хотя подробности результатов проверки обещают сообщить позже, по сути речь идёт о том, что у российского надзорного ведомства сохраняются претензии к вещателю по двум ранее озвученным основаниям.С одной стороны, ООО “Бритиш Телевижн”, принадлежащее через ООО “Универсал Коммуникатионс” Леониду Лазовскому и являющееся вещателем на территории России ВВС World News, France 24, Deutsche Welle и ряда других новостных и развлекательных каналов, упрекают в том, что компания не достаточно подробно предоставила сведения о характере и составе учредителей, а также прямых и косвенных бенефициаров, в реальности осуществляющих контроль над указанным СМИ.Запрос с требованием уточнить дополнительную информацию поступил от надзорного ведомства 17 января текущего года.Кроме того, ещё раньше, 10 января Роскомнадзор опубликовал данные, свидетельствующие о том, что в материалах интернет-сайта Русской службы ВВС зафиксировано наличие материалов, несущих в себе “идеологические установки международных террористических организаций”.Не исключено, что дополнительное расследование этого факта повлекло за собой обнаружение тех самых нарушений, о которых зашла речь сегодня.В надзорном ведомстве не скрывают, что внеплановая проверка британских медиа-ресурсов стала реакцией на действия британских коллег.В минувшем декабре медиа-регулятор Ofcom выдвинул ряд претензий в адрес телеканала RT, мотивируя их тем, что канал распространяет информацию не соответствующую действительности и нарушающую правила беспристрастности.RT грозит штраф в размере 250 тысяч фунтов стерлингов и, возможно, отзыв лицензии.В российских политических кругах считают обвинения частью информационной войны, направленной на вытеснение российского вещателя из британского медиа-пространства.Кроме того, заявления в пристрастности в части подачи информации и занимаемую RT позицию, в частности по различным международным вопросам, не соответствующую официальной позиции Лондона, в российском экспертном сообществе, равно как и в профессиональной журналистской среде воспринимают как попытки жёсткой цензуры и нетерпимости к альтернативной точке зрения на мировые процессы.Отдельно стоит отметить важный факт. Действия Роскомнадзора, хоть и были вызваны необходимостью реакции на шаги британского регулятора, однако не могут считаться симметричными.Обвинения, выдвигаемые против RT носят исключительно субъективный и оценочный характер, и имеют под собой политическую мотивировку.В то же время, нарушения, обнаруженные Роскомнадзором основываются на объективных фактах и требования, предъявляемые к британским медиа-ресурсам, распространяются на все иные СМИ, как с российским, так и с иностранным участием, и не являются чем-то исключительным.