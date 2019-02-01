В Сети появилось видео, как российский многоцелевой истребитель Су-27 оттесняет F-15. Съемка велась с борта третьего самолета. Сообщается, что это был правительственный лайнер. Боевая машина НАТО приближалась именно к нему, но тут подоспел россиянин и в прямом смысле заставил F-15 отвернуть в сторону.

В Сети появилось видео, как российский многоцелевой истребитель Су-27 оттесняет F-15. Съемка велась с борта третьего самолета. Сообщается, что это был правительственный лайнер. Боевая машина НАТО приближалась именно к нему, но тут подоспел россиянин и в прямом смысле заставил F-15 отвернуть в сторону.