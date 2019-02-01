Социальные выплаты для российских граждан увеличиваются с сегодняшнего дня на 4,3 процента.

Социальные выплаты для российских граждан увеличиваются с сегодняшнего дня на 4,3 процента.Размер повышения равен уровню инфляции за 2018 год, передает телеканал "Россия 24". Изменения коснутся инвалидов всех групп, людей, подвергшихся воздействию радиации, а также героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.Еще увеличится выплата людям, которые имеют право на набор социальных услуг (например, получение бесплатных лекарств и путевок в санатории), но по каким-то причинам отказались от них, решив получать вместо этого денежную компенсацию.Как отметили в правительстве, всего на индексацию выплат планируют потратить из федерального бюджета почти 26 миллиардов рублей.