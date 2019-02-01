В Чечне скончалась самая пожилая жительница России Кока Истамбулова. Возраст женщины был официально задокументирован, у нее имелся паспорт, в котором было указано, что она родилась в 1889 году.

В Чечне скончалась самая пожилая жительница России Кока Истамбулова. Возраст женщины был официально задокументирован, у нее имелся паспорт, в котором было указано, что она родилась в 1889 году (число и месяц рождения были неизвестны)."Со здоровьем все в порядке было, беспокоило только давление. Ей неожиданно стало плохо, жаловалась, что тяжело дышать, вызвали врача, сделали уколы, но спасти не смогли", — рассказал ТАСС ее внук Иляс Абубакаров.По его словам, похоронили бабушку 27 января на кладбище в родовом селе Братское. У нее осталось пять внуков и 16 правнуков, своих детей она пережила.