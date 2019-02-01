Керченский подходный канал стремительно мельчает, что может нанести серьезный вред судоходству в регионе, пишут украинские СМИ. По их мнению, во всем виноват Крымский мост. Переправа якобы убила морскую отрасль в близлежащей Керчи и лишила работы местных жителей.

Керченскийподходный канал стремительно мельчает, что может нанести серьезный вредсудоходству в регионе, пишут украинские СМИ. По их мнению, во всемвиноват Крымский мост. Переправа якобы "убила" морскую отрасль вблизлежащей Керчи и лишила работы местных жителей.2015 году, в начале строительства Крымского моста, по Керченскомуподходному каналу могли ходить суда с осадкой до восьми метров. В январе2019 года этот показатель снизился до 4,9 метра, сообщает украинскоеиздание "Обозреватель".Процессрезко активизировался после начала строительства Крымского моста. Надне начал быстро скапливаться ил. Специалисты называют такой процесс"заиливанием".Как сообщает порталсо ссылкой на работника Керченского порта, заиливание ускорилось из-заизменения гидродинамики в проливе. Водный поток из Азовского морявыносит песок и ил, часть которого не может пройти мимо опор Крымскогомоста. В итоге ил заносится в акваторию Керченского порта, онапродолжает мелеть.Подобныйэффект наблюдается и в проливе, утверждает специалист. По его словам,за последние годы со стороны Черного моря на мель село несколько судов,хотя раньше корабли свободно проходили этот участок у .Уменьшениеосадки плохо сказывается на работоспособности порта в Керчи. Зарплаты вморском секторе упали, кто-то лишился работы, говорит работникотрасли.Ранееукраинские СМИ опубликовали очередную небылицу, которую выдали засведения из "секретных документов", предназначенные главеФедерального агентства железнодорожного транспорта России. В документахсказано, что на участке единственной автодороги, ведущей к , якобы началось сползание грунта.Напомним,движение легковых автомобилей по Крымскому мосту было запущено в маепрошлого года. Спустя несколько месяцев по переправе пустилибольшегрузные транспортные средства. В конце 2019 года по моступромчатся первые поезда.