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<a href="http://33live.ru/novosti/01-02-2019-shajba-yakovleva-ne-spasla-nyu-dzhersi-ot-porazheniya-v-matche-s-rejndzhers.html" target="_blank">Шайба Яковлева не спасла Нью-Джерси от поражения в матче с Рейнджерс</a> - Матчем между Нью-Джерси Дэвилз и Нью-Йорк Рейнджерс стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Дьяволы на своей площадке уступили гостям со счетом 3:4. У хозяев льда одну из шайб забросил российский защитник Егор Яковлев.