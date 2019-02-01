В квартиру мужчины незаконно залез незнакомец

В квартиру мужчины незаконно залез незнакомецЖителю Кольчугино Денису Боброву вручили грамоту за подписью начальника ОМВД России по Кольчугинскому району. Молодой человек помог правоохранителям в пресечении тяжкого преступления.За несколько дней до Нового года в квартиру, где проживает семья Дениса, незаконно залез незнакомец. Заметив в квартире спящих хозяев, он попытался убежать. Проявив решительность и смелость, мужчина бросился за злоумышленником, догнал его на улице и удерживал до приезда полицейских. В отношении преступника возбуждено и расследуется уголовное дело.А правоохранители поблагодарили Дениса за смелый поступок, сообщает пресс-служба регионального УМВД,