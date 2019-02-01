Актер
Борис Галкин прокомментировал известие о смерти коллеги. Своими воспоминаниями
о Валентине Березуцкой он поделился в интервью российскому телеканалу.
Актер
Борис Галкин прокомментировал известие о смерти коллеги. Своими воспоминаниями
о Валентине Березуцкой он поделился в интервью российскому телеканалу.
Галкин сообщил, что
они вместе принимали участие в съемках картины режиссера Михаила Туманишвили "Ответных
ход". С тех пор артисты виделись только в Союзе
кинематографистов. Он рассказал, что очень любила свою работу и никогда не
беспокоилась о материальном благополучии. По
словам Бориса, она принадлежала к поколению людей, у которых "надо поучиться человечности, любви к Родине, любви к своему
делу".
"Это удивительной
души женщина. Необычайно ясный, солнечный, очень четкий человек. Она могла не
покладая рук работать столько, сколько нужно. Никогда не заботилась о своем
материальном достатке. Была в этом отношении абсолютным бессеребренником.
Славным, чистым, открытым и красивым человеком. Необычайно мягкой, доброй и
отзывчивой женщиной. Царствие ей небесное", – цитирует Галкина
канал "".
Напомним, заслуженная
артистка России скончалась 31 января 2019 года. Причиной
смерти стала внезапная остановка сердца. Пока неизвестно, когда и где состоится
прощание с актрисой.