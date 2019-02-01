Актер Борис Галкин прокомментировал известие о смерти коллеги. Своими воспоминаниями о Валентине Березуцкой он поделился в интервью российскому телеканалу.

АктерБорис Галкин прокомментировал известие о смерти коллеги. Своими воспоминаниямио Валентине Березуцкой он поделился в интервью российскому телеканалу.Галкин сообщил, чтоони вместе принимали участие в съемках картины режиссера Михаила Туманишвили "Ответныхход". С тех пор артисты виделись только в Союзекинематографистов. Он рассказал, что очень любила свою работу и никогда небеспокоилась о материальном благополучии. Пословам Бориса, она принадлежала к поколению людей, у которых "надо поучиться человечности, любви к Родине, любви к своемуделу"."Это удивительнойдуши женщина. Необычайно ясный, солнечный, очень четкий человек. Она могла непокладая рук работать столько, сколько нужно. Никогда не заботилась о своемматериальном достатке. Была в этом отношении абсолютным бессеребренником.Славным, чистым, открытым и красивым человеком. Необычайно мягкой, доброй иотзывчивой женщиной. Царствие ей небесное", – цитирует Галкинаканал "".Напомним, заслуженнаяартистка России скончалась 31 января 2019 года. Причинойсмерти стала внезапная остановка сердца. Пока неизвестно, когда и где состоитсяпрощание с актрисой.