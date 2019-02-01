Гости выразили благодарность майору милиции в отставке Анатолию Ивановичу, пожелали ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручили памятный подарок...

Начальник МО МВД России «Щербинский» г. Москвы майор полиции Сергей Колесников, помощник начальника по работе с личным составом майор полиции Александр Рыжов совместно с председателем и секретарем первичной ячейки ветеранов территориального отдела полиции поздравили майора милиции в отставке Анатолия Ивановича Федотова с 80-летним юбилеем.Анатолий Иванович родился в 1939 году в подмосковном городе Шатура. После окончания школы отправился служить в ряды Советской армии. Рядовой Федотов три года был водителем-механиком бронетанковой техники в Закавказье. А дальше, получив высшее образование, в 1968 году пришел работать в милицию. Служебный путь длиною в 30 лет Анатолий Иванович начал с должности участкового уполномоченного милиции, затем был старшим участковым, а впоследствии работал начальником паспортного стола в Щербинском отделе милиции. И по сегодняшний день юбиляр с огромным желанием передает богатый профессиональный опыт молодым стражам порядка.Несмотря на почтенный возраст, Анатолий Иванович не сидит на месте, а ведет активную общественную жизнь, является старостой по дому, в котором живет, заместителем председателя общества инвалидов Новомосковского округа, а также он общественный советник при главе администрации г. Щербинка.Юбиляр с удовольствием принимал поздравления и наилучшие пожелания от полицейских, гости выразили благодарность майору милиции в отставке Анатолию Ивановичу, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручили памятный подарок.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79