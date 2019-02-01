Подросток был обнаружен в подмосковном городе Ивантеевка

В Отдел полиции обратилась мама 14-ти летнего подростка, которая сообщила о том, что ее сын ушел из школы, расположенной в Алексеевском районе и не вернулся.В ходе оперативно-разыскных мероприятий, подросток был обнаружен в подмосковном городе Ивантеевка, в здании школы, в которой обучаются его знакомые. Ребенок доставлен в Отдел МВД России по Алексеевскому району г. Москвы, где его ожидали родители. Ребенок находится в социально неопасном положении, медицинская помощь не требуется. С родителями и несовершеннолетним работают сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Отдела.