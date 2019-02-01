Темой встречи стали изменения в миграционном законодательстве Российской Федерации, вступившие в силу в 2018 и 2019 годах.

30 января 2019 года сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области приняли участие в семинаре с представителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона, привлекающих к труду иностранных граждан.Темой встречи стали изменения в миграционном законодательстве Российской Федерации, вступившие в силу в 2018 и 2019 годах.Данная тема является актуальной для большинства работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, т.к. не все они своевременно изучают и правильно применяют новые правовые нормы.Всего в семинаре приняли участие более 50 представителей различных организаций города Владимира и региона, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства.В ходе диалога с участниками семинара заместитель начальника Управления по вопросам миграции Олег Шурыгин и заместитель начальника отдела разрешительно-визовой работы регионального УМВД Дмитрий Архипов сделали акцент на проблемных вопросах при осуществлении миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации при приеме их на работу. В частности полицейские довели до присутствующих, что изменения в законодательстве теперь устраняют правовую неопределенность относительно того, какая сторона обязана выступать в качестве принимающей, и уточнили, какие помещения могут считаться местом пребывания иностранных граждан.Далее сотрудники полиции разъяснили участникам семинара изменения, внесенные в ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», в соответствии с которыми теперь лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, если в качестве места пребывания иностранных граждан используется юридический адрес организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.Участники семинара также обсудили вопросы оформления приглашений на въезд на территорию РФ иностранных граждан, ответственность за привлечение иностранных граждан к работе не по профессии и многие другие вопросы, вместе разобрали несколько частных случаев применения тех или иных норм законодательства.В завершение семинара представители Управления по вопросам миграции ответили на многочисленные вопросы представителей организаций.Участники семинара поблагодарили полицейских за столь обстоятельную и полезную встречу и отметили несомненную пользу подобных мероприятий.