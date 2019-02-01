Американские военные дезинформировали ОАЭ по поводу возможности столкновения их спутника YahSat-1B с российским аппаратом Луч, который якобы приближается к нему.

Американские военные дезинформировали ОАЭ по поводу возможности столкновения их спутника YahSat-1B с российским аппаратом "Луч", который якобы приближается к нему. ЧП должно было произойти в мае 2018 года, уточняет РИА Новости. США считали, что спутники пройдут на расстоянии от 0,14 до 9,65 километра друг от друга. При этом американская сторона допускала, что опасная ситуация создана Россией нарочно. МИД России и "Роскосмос" ответили на запросы ОАЭ и заверили, что опасного сближения спутников нет.Аппарат YahSat-1B все-таки провел маневр уклонения. Но, согласно данным российской автоматизированной системы предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), максимальное расстояние, на которое когда-либо сближались аппараты, составляет 40 километров. США вводили ОАЭ в заблуждение, подчеркнула российская сторона.АСПОС ОКП выявляет опасные сближения спутников с космическим мусором, сопровождает на орбите опасные объекты, некотролируемо сходящие с траектории, обнаруживает разрушения объектов на орбитах. Оптико-электронные комплексы, работающие на АСПОС ОКП, способны обнаруживать на орбите космические объекты (в том числе фрагменты мусора) величиной от 30 сантиметров.Россия и Эмираты сотрудничают в космосе. Так, в 2017 году на Международном конгрессе астронавтики было подписано соглашение о том, что РФ поможет ОАЭ в подготовке астронавтов.