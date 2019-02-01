Шестеро студентов были задержаны по подозрению в
изготовлении взрывчатых веществ в общежитии Московского государственного
университета. Новость сообщил российский телеканал.
Шестеро студентов были задержаны по подозрению в
изготовлении взрывчатых веществ в общежитии Московского государственного
университета. Новость сообщил российский телеканал.
Одним из задержанных оказался 25-летний аспирант механико-математического
факультета. Молодой человек признался, что изготавливал "кису" – жидкое нестабильное
взрывчатое вещество. Студент уже успел трижды испытать самодельное устройство в
парке МГУ в сентябре 2018 года. Злоумышленник хотел создать еще одну
взрывчатку, но его успели остановить.
"По предварительным данным, 25-летний уроженец
Нижнекамска – аспирант мехмата МГУ – был задержан по подозрению в изготовлении
взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Следователи вышли на след
преступника в ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено
после нахождения неразорвавшегося взрывного устройства в Балашихе 11 января 2019 года.
Как сообщает телеканал "", 17 января в комнате
аспиранта был проведен осмотр. Полицейские изъяли у
подозреваемого ноутбук, телефоны, книги и крупную сумму денег.
В комнате студента также обнаружили бронежилеты, рации, банку с алюминиевой
пудрой, порошок с признаками взрывчатого вещества, а также анархистскую литературу.
Вскоре выяснилось, что с 2014 года учащийся был членом леворадикальной группы анархистов "Народная самооборона". Представители этого движения также поддерживают связь с другими экстремистскими организациями "Новое величие" и "Сеть".
После обысков молодой человек в течение нескольких дней скрывался у преподавателя университета. Они сожительствовали и состояли в интимных отношениях. Профессор также был сторонником левой идеологии. Вскоре после случившегося преподаватель срочно вылетел в Мюнхен.
На данный момент правоохранители также проверяют пятерых учащихся МГУ на
причастность к изготовлению взрывчатых веществ. "Сотрудниками
правоохранительных органов в настоящее время проверяются еще пять студентов
МГУ, которые могут быть причастны к изготовлению взрывчатых устройств", -
передает ТАСС со ссылкой на собеседника.