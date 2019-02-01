Шестеро студентов были задержаны по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ в общежитии Московского государственного университета. Новость сообщил российский телеканал.

Шестеро студентов были задержаны по подозрению визготовлении взрывчатых веществ в общежитии Московского государственногоуниверситета. Новость сообщил российский телеканал.Одним из задержанных оказался 25-летний аспирант механико-математическогофакультета. Молодой человек признался, что изготавливал "кису" – жидкое нестабильноевзрывчатое вещество. Студент уже успел трижды испытать самодельное устройство впарке МГУ в сентябре 2018 года. Злоумышленник хотел создать еще однувзрывчатку, но его успели остановить."По предварительным данным, 25-летний уроженецНижнекамска – аспирант мехмата МГУ – был задержан по подозрению в изготовлениивзрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.Следователи вышли на следпреступника в ходе расследования уголовного дела, которое было возбужденопосле нахождения неразорвавшегося взрывного устройства в Балашихе 11 января 2019 года.Как сообщает телеканал "", 17 января в комнатеаспиранта был проведен осмотр. Полицейские изъяли уподозреваемого ноутбук, телефоны, книги и крупную сумму денег.В комнате студента также обнаружили бронежилеты, рации, банку с алюминиевойпудрой, порошок с признаками взрывчатого вещества, а также анархистскую литературу.Вскоре выяснилось, что с 2014 года учащийся был членом леворадикальной группы анархистов "Народная самооборона". Представители этого движения также поддерживают связь с другими экстремистскими организациями "Новое величие" и "Сеть".После обысков молодой человек в течение нескольких дней скрывался у преподавателя университета. Они сожительствовали и состояли в интимных отношениях. Профессор также был сторонником левой идеологии. Вскоре после случившегося преподаватель срочно вылетел в Мюнхен.На данный момент правоохранители также проверяют пятерых учащихся МГУ напричастность к изготовлению взрывчатых веществ. "Сотрудникамиправоохранительных органов в настоящее время проверяются еще пять студентовМГУ, которые могут быть причастны к изготовлению взрывчатых устройств", -передает ТАСС со ссылкой на собеседника.