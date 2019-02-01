Тела шести индийских моряков, которые погибли рядом с Керченским проливом, отправляют на родину. Сотрудники посольства забрали их из морга в Керчи и отвезли в Симферополь. Оттуда останки переправят в Москву, а потом уже в Индию.

Тела шести индийских моряков, которые погибли рядом с Керченским проливом, отправляют на родину. Сотрудники посольства забрали их из морга в Керчи и отвезли в Симферополь. Оттуда останки переправят в Москву, а потом уже в Индию, сообщает агентство ТАСС.Еще четверых турецких граждан, также погибших в Черном море, перевезли на родину 28 января.Напомним, пожар на танкерах "Кэнди" и "Маэстро" вспыхнул 21 января во время перекачки сжиженного газа с одного судна на другое. Всего на обоих кораблях находились 32 человека. 10 моряков погибли, 12 удалось спасти, судьба остальных не известна.