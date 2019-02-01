Юлия Тимошенко решила перестраховаться и заранее оправдалась за свое будущее поражение на выборах. В возглавляемой ею партии Батькивщина предупредили о массовых провокациях в отношении кандидата в президенты Украины.

Юлия Тимошенкорешила перестраховаться и заранее оправдалась за свое будущее поражение на выборах.В возглавляемой ею партии "Батькивщина" предупредили омассовых провокациях в отношении кандидата в президенты Украины.Партия обвинила власти Украины в подготовке провокаций против ее лидера. Изсвоих надежных источников партийцы узнали о масштабной акции против"Батькивщины" и лично . Если верить этим данным, то впоследние дни происходит массовая вербовка людей для участия в уличных митингахякобы от имени партии.При этом участникамакций обещают заплатить около 25 долларов. События будут развиваться так: вКиеве пройдет фейковый митинг" под флагами "Батькивщины", азатем его участники построят палаточный городок, который будет стоять довыборов 31 марта. Деньги за участие в митинге будут специально раздавать подкамеру, а потом фальшивые новости с громкими заголовками разместят в СМИ.Выборына Украине пройдут 31 марта 2019 года. Судя по данным последних соцопросов, лидируетв президентской гонке артист и шоумен Владимир Зеленский с 19% поддержкипотенциальных избирателей. Ему в спину дышит лидер "Батькивщины" , за нее готовы отдать свои голоса 18,2% жителей Украины. Действующийпрезидент Петр Порошенко замыкает тройку лидеров с 14%.Экспертыне советуют доверять публикуемым сейчас рейтингам и говорят, что за два месяца впредвыборном раскладе все может кардинально поменяться. К тому же, неисключено, что судьбу выборов президента Украины будут решать за океаном – накого поставит Вашингтон, тот и займет главный пост в стране.