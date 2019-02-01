Юлия Тимошенко
решила перестраховаться и заранее оправдалась за свое будущее поражение на выборах.
В возглавляемой ею партии Батькивщина предупредили о
массовых провокациях в отношении кандидата в президенты Украины.
Юлия Тимошенко
решила перестраховаться и заранее оправдалась за свое будущее поражение на выборах.
В возглавляемой ею партии "Батькивщина" предупредили о
массовых провокациях в отношении кандидата в президенты Украины.
Партия обвинила власти Украины в подготовке провокаций против ее лидера. Из
своих надежных источников партийцы узнали о масштабной акции против
"Батькивщины" и лично . Если верить этим данным, то в
последние дни происходит массовая вербовка людей для участия в уличных митингах
якобы от имени партии.
При этом участникам
акций обещают заплатить около 25 долларов. События будут развиваться так: в
Киеве пройдет фейковый митинг" под флагами "Батькивщины", а
затем его участники построят палаточный городок, который будет стоять до
выборов 31 марта. Деньги за участие в митинге будут специально раздавать под
камеру, а потом фальшивые новости с громкими заголовками разместят в СМИ.
Выборы
на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Судя по данным последних соцопросов, лидирует
в президентской гонке артист и шоумен Владимир Зеленский с 19% поддержки
потенциальных избирателей. Ему в спину дышит лидер "Батькивщины" , за нее готовы отдать свои голоса 18,2% жителей Украины. Действующий
президент Петр Порошенко замыкает тройку лидеров с 14%.
Эксперты
не советуют доверять публикуемым сейчас рейтингам и говорят, что за два месяца в
предвыборном раскладе все может кардинально поменяться. К тому же, не
исключено, что судьбу выборов президента Украины будут решать за океаном – на
кого поставит Вашингтон, тот и займет главный пост в стране.