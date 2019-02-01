Татьяна Брухунова не была готова к обрушившейся на нее популярности. Новая
избранница Евгения Петросяна устала от внимания прессы и обывателей.
Татьяна Брухунова не была готова к обрушившейся на нее популярности. Новая
избранница Евгения Петросяна устала от внимания прессы и обывателей.
Девушка юмориста опубликовала в личном Instagram обращение к
фолловерам. Татьяна отметила, что люди постоянно критикуют ее внешность. Пишут
гадости в комментариях к ее публикациям, ее буквально затравили.
Брухунова попросила злопыхателей отписаться от нее. "И не
нужно мне напоминать, что я толстая, страшная, прыщавая уродина! Я и без вас об
этом знаю! 😜 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
– отметила потерявшая терпение Татьяна.
Публикацию молодая пассия звезды сопроводила селфи. Также она
перечислила магазины, в которых приобрела свои наряды. "Да и прессе нашей легче будет – не нужно искать, что по чем. А то вдруг
не о чем будет завтра написать в новостях", – немного заносчиво написала Татьяна.
Отметим, что фолловеры в большинстве своем поддерживают девушку.
Они не жалеют комплиментов для Брухуновой.
"Честно – прочитала про развод и думаю дай посмотрю, что за
молодка совратила очередного... А оказалась вполне – интересная, со своей
индивидуальностью, очень даже ничего себе девушка. Не под копирку...", "Думаю,
у Вас уже иммунитет к гадостям😁😁😁. А
пишут потому, что завидуют😈. Надеюсь,
доброжелателей и адекватных людей гораздо больше🌹🌹🌹", – писали интернет-обыватели.
Напомним, бракоразводный процесс Елены Степаненко и Евгения
Петросяна завершился в середине ноября 2018 года. Ходили слухи, что причиной
разрыва пары стали романтические отношения юмориста со своей помощницей
29-летней Татьяной Брухуновой. Спустя несколько месяцев девушка побывала на шоу
"Эксклюзив", где рассказала о своей любви к артисту.