Татьяна Брухунова не была готова к обрушившейся на нее популярности. Новая избранница Евгения Петросяна устала от внимания прессы и обывателей.

Татьяна Брухунова не была готова к обрушившейся на нее популярности. Новаяизбранница Евгения Петросяна устала от внимания прессы и обывателей.Девушка юмориста опубликовала в личном Instagram обращение кфолловерам. Татьяна отметила, что люди постоянно критикуют ее внешность. Пишутгадости в комментариях к ее публикациям, ее буквально затравили.Брухунова попросила злопыхателей отписаться от нее. "И ненужно мне напоминать, что я толстая, страшная, прыщавая уродина! Я и без вас обэтом знаю! 😜 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– отметила потерявшая терпение Татьяна.Публикацию молодая пассия звезды сопроводила селфи. Также онаперечислила магазины, в которых приобрела свои наряды. "Да и прессе нашей легче будет – не нужно искать, что по чем. А то вдругне о чем будет завтра написать в новостях", – немного заносчиво написала Татьяна.Отметим, что фолловеры в большинстве своем поддерживают девушку.Они не жалеют комплиментов для Брухуновой."Честно – прочитала про развод и думаю дай посмотрю, что замолодка совратила очередного... А оказалась вполне – интересная, со своейиндивидуальностью, очень даже ничего себе девушка. Не под копирку...", "Думаю,у Вас уже иммунитет к гадостям😁😁😁. Апишут потому, что завидуют😈. Надеюсь,доброжелателей и адекватных людей гораздо больше🌹🌹🌹", – писали интернет-обыватели.Напомним, бракоразводный процесс Елены Степаненко и ЕвгенияПетросяна завершился в середине ноября 2018 года. Ходили слухи, что причинойразрыва пары стали романтические отношения юмориста со своей помощницей29-летней Татьяной Брухуновой. Спустя несколько месяцев девушка побывала на шоу"Эксклюзив", где рассказала о своей любви к артисту.