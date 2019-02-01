Президент США Дональд Трамп считает, что он сделал великое дело, осуществив вывод Вашингтона из иранской ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп считает, что он сделал "великое дело", осуществив вывод Вашингтона из иранской ядерной сделки.Как передает "Интерфакс", об этом глава Белого дома сообщил журналистам, комментируя состоявшийся в 2018 году выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).Трамп назвал иранскую сделку "ужасной" и подчеркнул, что эта страна продолжает представлять собой угрозу миру.Данное заявление прозвучало на фоне объявления Франции, Германии и Великобритании о создании специального механизма для расчетов с Ираном, чтобы обойти американские санкции против Тегерана.СВПД был одобрен США, Россией, Францией, Великобританией, Германией и Китаем, а также Ираном. Став американским президентом, Трамп сообщил мировой общественности о выходе США из иранской ядерной сделки и восстановил санкции в отношении нефтяного, банковского и иных секторов экономики Ирана.